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Соединенные Штаты пока не собираются официально признавать новое правительство Афганистана, сформированное из высокопоставленных представителей «Талибана», и будут наблюдать за развитием ситуации в стране.

Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время общения с журналистами, передает Укринформ.

«Нет никакой спешки с признанием, и это будет спланировано в зависимости от того, какие шаги будет делать «Талибан», - заметила Псаки.

Она подчеркнула, что «весь мир будет наблюдать» за тем, дадут ли талибы возможность безопасно выехать тем людям, которые действительного этого хотят, а также как они будут вести себя с женщинами и девушками по всей стране. По словам пресс-секретаря администрации США, это предполагает еще много времени.

 
ForUm

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