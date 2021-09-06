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На Сумщине в селе Вязенка Путивльского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь преподобного Симеона Столпника.

Фото: Конотопская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на konotop.church.ua, чин освящения храма и Божественную литургию совершил архиепископ Конотопский и Глуховский Роман.

Во время богослужения молились за мир в Украине и об избавлении от коронавирусной инфекции.

Архиепископ Роман поздравил настоятеля и прихожан с освящением храма и благословил всех.

На Житомирщине в селе Раевка Радомышльского района митрополит Овручский и Коростенский Виссарион освятил новый храм в честь пророка Божия Илии и возглавил в нем Литургию.

Владыка поблагодарил всех, кто трудился над строительством нового храма, и поздравил с этим знаменательным для села событием.

Как сообщалось ранее, на Волыни в селе Звиняче освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Николая чудотворца, на Харьковщине освящен новый храм в честь иконы Божией Матери «Отрада и утешение» в Борисоглебском женском монастыре, а на Кировоградщине новый храм в честь чудотворного образа Божией Матери «Всецарица».
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