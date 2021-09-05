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Делегация Украинской Православной Церкви в составе управделами митрополита Бориспольского и Броварского Антония и митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия 5 сентября приняла участие в торжествах по случаю интронизации нового митрополита Черногории.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук митрополита Антония (Паканича), чин интронизации новоизбранного митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия (Мичовича) состоялся в Цетинском монастыре после Божественной литургии, которую возглавил Патриарх Сербский Порфирий.

В кафедральном соборе Воскресения Христова Подгорицы также состоялась торжественная Божественная литургия, которую возглавил иерарх Иерусалимской Православной Церкви архиепископ Катарский Макарий, которому сослужили представители Поместных Церквей, а также делегация Украинской Православной Церкви - управделами митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

После литургии в соборе состоялась торжественная встреча Патриарха Порфирия и митрополита Иоанникия.

Митрополит Антоний (Паканич) от имени Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия зачитал поздравление новому Черногорско-Приморскому митрополиту и подарил ему архиерейский жезл, а митрополит Сергий - список Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери.
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