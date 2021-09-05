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На Виннитчине более тысячи верующих Украинской Православной Церкви прошли 23 км крестным ходом в честь чудотворной Зиновинской иконы Пресвятой Богородицы.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, молитвенное шествие возглавил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр).

Духовенство и верующие прошли 23 км пешком от Петропавловского собора города Литин в село Шевченко.

По завершении крестного хода, митрополит Варсонофий освятил храм в честь святых Жен-мироносиц в селе Шевченко, после чего в нем была совершена ночная Божественная литургия.

*Чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Зиновинская» признана общецерковной святыней, по решению Священного Синода Украинской Православной Церкви от 27 октября 2015 года. Чудотворная Икона находится в храме в честь Усекновения честной главы св. Иоанна Крестителя в селе Шевченково Винницкой области.

Написанный в ХVІІ веке, образ Пресвятой Богородицы «Зиновинская» еще с тех давних времен прославился исцелением от разных болезней.

Особенно памятным является чудо исцеления отрока Даниила, которое состоялось в 1828 году. Утром на новый год пятилетнего мальчика внезапно разбил паралич. После молитвы его отца, священника местной церкви, протоиерея Константина Стрельбицкого, перед чудотворным образом, мальчик получил чудесное исцеление. После этого отец Даниила пообещал Божией Матери, что будущая жизнь его сына будет полностью посвящена служению Господу.

Миновало много лет. В архиерейском сане епископ Модест (такое монашеское имя получил Даниил) прибыл к родному селу и в знак благодарности к образу, через который он получил помощь Царицы Небесной, построил огромный собор — точную копию кафедрального собора в Житомире, а также распорядился написать образы чудотворной Зиновинской иконы.

В 30-е годы ХХ века собор был разрушен. Судьба икон длительное время оставалась неизвестной, пока одна местная жительница не открыла людям, что в течение многих лет хранила образы в своем доме.

Особенностью Зиновинского образа является то, что Божией Матери на нем почти сомкнуты глаза. Это было воссоздано и на копии, написанной с благословения епископа Модеста. Однако в 2003 году на оригинале иконы глаза Божией Матери открылись, хотя на копии они и до сих пор остаются закрытыми.
ForUm

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