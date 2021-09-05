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Принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II. Предполагается, что герцоги Сассекские хотят познакомить королеву со своей дочерью и ее правнучкой - принцессой Лилибет, пишет The Sun, ссылаясь на источники при королевском дворе.

Отмечается, что в королевской семье были поражены просьбой супругов о встрече с Елизаветой II. Герцоги Сассекские могли заявить об искреннем желании повидаться с королевой. Однако это решение удивляет, если учитывать, "то, что пара заставила пройти Елизавету II в этом году". При дворе королевы встречу с герцогами Сассекскими считают возможной, но "шокирующей".

На данный момент королева не дала официального согласия на визит принца Гарри и Меган Маркл. При этом известно, что она хотела бы увидеть свою правнучку Лилибет. Возможная дата аудиенции также пока не называется.
ForUm

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