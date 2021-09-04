Когда человек хочет достичь доброй цели, то его путь всегда полон скорбей и трудностей.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

«Если человек хочет стать хорошим врачом, то должен скорбно, с трудами достичь своей цели. Если человек хочет достичь спасения, вечной жизни, то на этом пути он также должен перенести скорби и трудности», - сказал Предстоятель УПЦ.

Как подчеркнул Блаженнейший, скорби дополняют недостаток покаяния. «Господь через них ведет человека к духовному совершенству. Только надо терпеть эти скорби с благодарностью Богу и с молитвой», - подчеркнул он.

Митрополит Онуфрий привел в пример случай из жизни. «Один мальчик в малолетнем возрасте остался сиротой. Его взяла на воспитание старшая сестра, которая уже была замужем. Но ее муж почему-то возненавидел этого мальчика и начал оскорблять. Дошло до того, что однажды муж взял винтовку и выстрелил в мальчика. Мальчик от страха выпрыгнул в окно и побежал куда глаза глядят. Люди посоветовали ему идти в монастырь», - сказал он.

«Мальчик рассказал свою историю игумену, и его взяли в обители на воспитание. Когда мальчик достиг совершеннолетия, игумен позвал его и посоветовал выбрать свой путь жизни. Но мальчику за годы пребывания в монастыре настолько понравилось там, что он попросил благословения остаться и принять монашество.

Его оставили, он стал монахом. Так случилось, что спустя годы его перевели в другой монастырь. В той обители, где я в свое время нес послушание, иеромонах Михаил исповедовал людей. Однажды на исповедь пришел муж его старшей сестры. Но он уже был старый, сгорбленный, такой неопрятный, жалкий, грязный. Иеромонах узнал своего родственника, но не признался ему. А тот не познал в монахе брата жены. И монах попросил деньги у наместника, накормил родственника, дал ему чистую одежду и деньги на дорогу домой с миром. Братия, узнав о том, что их брат встретил своего обидчика, спросили, почему он ему не раскрылся. Он сказал: «Я этого не сделал, потому что не хотел огорчить. А накормил и одел, так как он является моим благодетелем - через него Господь привел меня в монастырь. Если бы не он, то я бы не узнал красоты монашеской жизни»», - рассказал такую ​​историю архипастырь.

Как отметил Предстоятель, временем люди спрашивают, а обязательно ли для достижения хорошей цели и духовного совершенства терпеть скорби и страдания.

«Нет, не обязательно. Но надо же себя ограничивать, заставлять уклоняться от зла ​​и творить благо и заставлять жить по Божьим заповедям. Если человек так делает, если он сам себя ограничивает, создает себе внутренние скорби и трудности, то для него скорби этой жизни не являются потрясением», - подчеркнул митрополит Онуфрий и призвал жить по Закону Божьему, посещать службы Божьи, стараться делать добро ближним, молиться за других и поститься.