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Приватбанк сообщил о проведении плановых работ по модернизации своего процессингового центра, в связи с чем будет приостановлено проведение транзакций по картам и работа Приват24 для физлиц и бизнеса.

Как сообщила пресс-служба Приватбанка, плановые работы по модернизации процессинга запланированы на 4 сентября 2021.

Как всегда, банк проведет их в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций и отдыхают.

В период проведения работ 4 сентября с 01:00 и до 06:00, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса. Во время технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Начиная с 7:00 утра 4 сентября, обслуживание карт банка, Приват24 и сеть самообслуживания будут работать в обычном режиме.  
ForUm

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