также в разделеРелигия
В Киево-Печерской лавре открылась выставка УПЦ к 30-летию Независимости Украины
Митрополит УПЦ объяснил, для чего христианину необходимо образование
Епископ УПЦ объяснил, откуда у человека появляется страх и как с ним бороться 8
На Закарпатье УПЦ передала рюкзаки и канцелярию для малообеспеченных семей 8
Духовные школы УПЦ начали учебный год 10
Священник УПЦ рассказал об опасной духовной болезни - прелести 6
На Буковине заложили камень под строительство нового храма УПЦ 9
Управделами УПЦ считает, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной 6
В УПЦ рассказали, что главное в воспитании детей 8
Митрополит Онуфрий рассказал о даре от Бога тем, кто не опускает руки в борьбе со своими страстями 11
В Киево-Печерской лавре открылась выставка старинных книг и церковной утвари 10
Епископ УПЦ назвал причины деградации современной системы образования 11
В Запорожской области верующие УПЦ прошли 30 км крестным ходом с молитвой об исцелении онкобольных 14
Священник УПЦ рассказал, как святые страдали за изучение Библии 7
На Буковине появится новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ 8
Митрополит Антоний рассказал, почему бывает сложно с самыми близкими людьми 9
В РПЦ заметили, что Варфоломей беспокоится из-за критики неканонического вторжения Константинопольского патриархата в Украину 13
Священник УПЦ объяснил, что поможет справиться с плохим настроением 14

Нужно ценить время, отведенное для приобретения духовных знаний, и ответственно относиться к церковному служению.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на uchkom.church.ua, об этом сказал глава Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ митрополит Климент в поздравлении с началом нового учебного года ректорам, преподавателям и воспитанникам духовных школ.

Митрополит обратил внимание на то, что цель пребывания в духовных школах состоит не в формальном изучении дисциплин, а «в подготовке себя к дальнейшему служению на пользу Святой Церкви» и обретении способности уверенно свидетельствовать о Христе.

«Нужно помнить, что сегодня, в современную эпоху, чтобы достойно отвечать на вызовы, необходимо быть всесторонне развитым человеком, который сможет «всякому, кто спрашивает о надежде дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15)», – отметил владыка.

Упомянув наставление апостола Павла (Еф. 5:16), он призвал учащих и учащихся ценить время, которое Господь отмерил им находиться в стенах духовных школ, и с ответственностью относиться к своему церковному служению.

Архиерей пожелал всем «всесильной помощи Божией в нелегком и ответственном деле духовного образования» и отдельно поздравил тех, кто впервые переступил порог духовной школы.

«Приступайте, как говорит святой апостол Павел, «с искренним сердцем, с полною верою» (Евр. 10:22) к благодатному труду на ниве духовного просвещения. Желаю всесильной помощи Божией в постижении вечных истин христианского вероучения», – призвал митрополит Климент
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги