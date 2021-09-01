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Если в памяти всплывает неприятное прошлое, то вспоминайте о нём только так, чтобы быть осторожным и внимательным в настоящем.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Ладанский Феодосий (Марченко), отвечая на вопрос, как перестать оборачиваться на прошлые неудачи и идти дальше.

«Страх появляется в человеке от неуверенности. А неуверенность рождается от отсутствия веры, доверия Богу в сложных жизненных ситуациях, надежды на Его всеблагий Промысел, или же от дефицита определённых навыков, знаний, которые необходимы для выполнения конкретных задач», — сказал епископ Феодосий.

Владыка отметил, что такие события нужно воспринимать духовно, чтобы на фоне одной проблемы не появилось несколько других, вследствие неадекватного восприятия стрессовой ситуации. 

«Например, осознав свою ошибку, необходимо попросить прощения у Бога и у людей, перед которыми провинились. Это в разы уменьшает агрессивное воздействие стресса на человеческую душу или же полностью нивелирует его. В отношении возможных ошибок замечу, что они могут возникать, в силу различных факторов. И это допустимо, но при этом нужно иметь некое трезвение, внимательность и осторожность во время работы, и особенно когда принимаются важные рабочие решения, — пояснил архиерей.

Епископ Феодосий посоветовал молитвенно испрашивать у Бога помощи. «А если в памяти всплывает неприятное прошлое, то вспоминайте о нём только так, чтобы быть осторожным и внимательным в настоящем, но не для того, чтобы вселился страх. И всегда помните о том, что «совершенная любовь изгоняет страх» (1Ин 4:18)», — заключил он.
ForUm

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