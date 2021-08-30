По итогам полугодия объем активов Национального банка уменьшился на 3%, если сравнить с консолидированными балансовым данным на 31 декабря 2020 года, и составляет 1294,4 млрд грн, сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, это уменьшение связано, главным образом, с погашением обязательств по кредитам, полученным от Международного валютного фонда, а также с переоценкой международных резервов в связи с укреплением курса гривни к иностранным валютам за этот период. В то же время объем предоставленных банкам кредитов рефинансирования увеличился за этот период на 32% - значительный рост наблюдался в части портфеля долгосрочных работающих кредитов с одновременным сокращением портфеля краткосрочных кредитов.

В части обязательств Национального банка за первые 6 месяцев 2021 значительно выросли остатки средств банков (на 49%). Зато уменьшились средства государственных и других учреждений (на 31%), сумма депозитных сертификатов (на 4%).

Результат деятельности Национального банка за первое полугодие 2021 без учета результатов переоценки финансовых инструментов составляет почти 20 млрд грн чистого дохода, что в 2,4 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Основной составляющей этого результата чистые процентные доходы в размере более 21 млрд грн. В то же время укрепление курса гривны к иностранным валютам и рост доходности долгосрочных ценных бумаг на мировых рынках привели к накоплению с начала 2021 суммы нереализованных убытков от переоценки в размере 32 млрд грн. Как следствие, общий консолидированный результат Национального банка за 6 месяцев этого года составляет 12 млрд грн убытка.

В то же время консолидированная прибыль/убыток, отраженный в финансовой отчетности Национального банка, - это не часть прибыли к распределению, которая подлежит перечислению в государственный бюджет. Обязательства Национального банка в части прибыли к распределению, которая подлежит перечислению в государственный бюджет, будут сформированы по итогам 2021 и обнародованы весной 2022 года. Прогнозные ожидания Национального банка по сумме части прибыли к распределению за 2021, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет в 2022 году, - 13,6 млрд грн. Окончательный объем части прибыли к распределению Национального банка, подлежащаий перечислению Национальным банком в государственный бюджет в 2022 году, будет зависеть от фактических макроэкономических показателей в 2021 году и будет определяться после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом Национального банка годовой финансовой отчетности Национального банка по 2021 год.