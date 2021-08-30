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С момента запуска рынка земли в Украине совершено 10 680 земельных транзакций на участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 23,33 тыс. гектаров.

Как сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия, лидируют по количеству заключенных договоров Полтавская (2,72 тыс. га) и Харьковская области (2,62 тыс. га).

Также среди лидеров «земельных» договоров – Кировоградская, Днепропетровская и Херсонская области.

По данным Минагрополитики, от нотариусов поступило 5390 заявок на доступ к Государственному земельному кадастру с целью онлайн-проверки законности покупки земельных участков. Среди них 4770 заявок согласованы.

1 июля официально стартовал рынок земли в Украине. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.
ForUm

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