В Святогорской лавре встретили икону Божией Матери «Lacuschitiotisa» (Лакускитиотиса) из Румынии.

Фото: Святогорская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, икона Богородицы выставлена в Успенском соборе Святогорской лавры для всеобщего поклонения.

Прообразом иконы послужила чудотворная икона Божией Матери Продромос на горе Афон.

Привезенный список иконы написан известным румынским иконописцем Овидиу Чуботару. Икона создавалась на средства и по обету Марины Гатчан семь лет, в течение которых с самой Мариной происходили чудесные события, исцеление от смертельной болезни.

«Сегодня встретили икону Божией Матери, которая очень почитаема в Румынии, подлинник которой хранится на Святой горе Афон в скиту Продромос, который посвящён Крестителю Спасову и пророку Божию Иоанну. Икона ещё называется «Самонаписавшаяся» по той причине, что художник, который писал подлинник, написал одежды Божией Матери, а лик, который, как правило, пишется в самую последнюю очередь, оставил ненаписанным. Накрыл полотном икону на ночь, думая с утра приступить к написанию лика, но, придя утром и открыв полотно, обнаружил икону уже с ликом. С тех пор икона стала называться «Самонаписавшаяся»», – рассказал в храме намесник лавры митрополит Святогорский Арсений.

Далее владыка рассказал о Марине Гатман, которая привезла список иконы Божией Матери в Святогорскую лавру из Румынии.

«Несколько лет назад у Марины обнаружилась тяжёлая форма онкологии желудка, но по её вере и молитвам Господь даровал исцеление, и Марина дала обет написать образ Пресвятой Богородицы и передать его в Святогорскую лавру. В дальнейшем потребовалось ещё одно оперативное вмешательство медиков в Италии, и средства, которые дали на операцию друзья, Марина передала на завершение создания иконы. Операция не потребовалась, и болезнь окончательно отступила. Перед этим она получила из Италии в подарок икону Святогорской Божией Матери, о которой она ранее ничего не знала, и которая была сделана также в Италии. Эти и другие предзнаменования, связанные со Святогорской лаврой, привели Марину и написанный по её обету образ Богородицы в Святогорскую обитель», – продолжил митрополит Арсений.