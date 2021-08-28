также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий рассказал о духовном смысле Успения Богородицы 12
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ отмечают престольный праздник монастыря 10
В УПЦ новый епископ - Коктебельский 11
Сегодня верующие УПЦ отмечают Успение Пресвятой Богородицы 9
Епископ УПЦ рассказал о подвиге участников крестного хода, преодолевших 400 км в Почаев 11
В Киево-Печерской лавре на престольный праздник Успения совершат 7 литургий 10
В сети доступен текст службы Успению Богородицы с переводом и объяснениями 9
Предстоятель УПЦ рассказал о подвиге смирения преподобного Феодосия Печерского 10
Митрополит Антоний объяснил, почему три украинские лавры посвящены Успению Богородицы 15
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют день памяти преподобного Феодосия Печерского 9
На Полтавщине православная молодежь УПЦ прошла 70 км крестным ходом 11
На Киевщине верующие УПЦ прошли крестным ходом с молитвой за мир в Украине 8
Запорожская епархия УПЦ передала несколько тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру 9
Митрополит УПЦ дал совет, как преодолеть обиду 7
В УПЦ рассказали, как относиться к таинствам в неканонических Церквях 25
Предстоятель УПЦ рассказал о святом, который рукоположил его отца во священники 10
В Киево-Печерской лавре будут учить колокольному звону 19
Митрополит УПЦ рассказал, зачем человеку смирение 10

Человеческие скорби – ничто по сравнению с болью, перенесенной Божией Матерью.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время проповеди в Киево-Печерской лавре. 

Предстоятель УПЦ рассказал о последних днях жизни и удивительной тайне Успения Пресвятой Богородицы. 

Как отметил архипастырь, апостолы поняли, что Господь забрал тело Своей Пречистой Матери на Небо. 

«Потому что Матерь Божия была киотом, в котором уместился невместимый Бог, была тем сосудом, в котором хранилась манна вечной жизни. От Божией Матери снова сходила жизнь для всего человечества», – сказал Блаженнейший.

По словам архипастыря, Матерь Божия пребывает на Небе и молится за всех людей, «которые уважают Ее Сына, которые веруют в Ее Сына как Сына Божия, как Спасителя мира, и которые обращаются к Пресвятой Деве Марии с молитвой о Ее помощи».

Митрополит Онуфрий призвал в день праздника Успения Пресвятой Богородицы «особенно молиться Божией Матери, чтобы Она помогала в скорбях, болезнях, испытаниях, чтобы мы переносили их так достойно, как Она их переносила».

«Она видела, как обижают ее Сына, который был безгрешен, который был абсолютная любовь, который нес людям только добро и любовь, а люди Ему за это платили только злом. Она видела это, и ее сердце словно пронзало оружие. Просим, чтобы Матерь Божия и нам помогала терпеть скорби, которые по сравнению с ее скорбями ничто, но для нас они – проблема, чтобы Матерь Божья помогала терпеть, прощать, любить, как заповедал Господь», – подытожил Предстоятель УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги