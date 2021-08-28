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Президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около 60 миллионов долларов из средств Пентагона. Об этом говорится в меморандуме, обнародованном в пятницу, 27 августа, на сайте Белого дома.

«Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией США властью я делегирую госсекретарю полномочия направить до $60 миллионов на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине», - указано в документе.

Напомним, на 31 августа запланирована встреча Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
ForUm

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