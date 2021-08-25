также в разделеСтолица
В Киеве за сутки обнаружили 109 больных коронавирусом 9
В Киеве за сутки обнаружили 132 больных COVID-19 9
В Киеве за сутки обнаружили 164 больных коронавирусом 12
Возле Рады торжественно подняли Государственный флаг Украины 17
Сегодня перекроют центр Киева 14
В Киеве возобновляет работу фуникулер 14
В Киев прибыла баржа с 300 тоннами арбузов 77
СНБО поручил восстановить разрушенную усадьбу Барбана в Киеве 22
Разумков опроверг информацию о попытке уволить Кличко на заседании СНБО 30
Кличко заявил, что его пригласили на заседание СНБО, но он не придет 29
В Киеве за сутки – 222 новых случая COVID-19 13
ГБР выявило почти 3,6 млн убытков при строительстве диагностического центра в Киеве 17
В Киеве снесли дом Барбана 37
Замдиректора КП «Спортивный комплекс» сообщили о подозрении 15
Киевское метро меняет график работы на 23-24 августа 45
Зеленский подписал закон об отмене СЭЗ «Крым» 21
МКИП призвал Кличко остановить разрушение двух усадеб в центре Киева 24
Вторая репетиция парада: завтра в Киеве перекроют ряд улиц 19

По процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении гражданину Украины по факту совершения ложного сообщения о готовящемся взрыве. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Во время досудебного расследования установлено, что утром 22 августа под время употребления алкогольных напитков злоумышленник из хулиганских побуждений совершил звонок на горячую линию «1551». Во время разговора с оператором мужчина сообщил о наличии у него оружия и взрывчатых веществ, а также о подготовке им взрыва во время проведения праздничного парада по случаю Дня Независимости Украины.

Благодаря слаженной работе правоохранителей мужчину, который совершил звонок, удалось оперативно установить и задержать. Оружия или взрывных устройств у задержанного не обнаружили.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги