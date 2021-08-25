По процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении гражданину Украины по факту совершения ложного сообщения о готовящемся взрыве. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Во время досудебного расследования установлено, что утром 22 августа под время употребления алкогольных напитков злоумышленник из хулиганских побуждений совершил звонок на горячую линию «1551». Во время разговора с оператором мужчина сообщил о наличии у него оружия и взрывчатых веществ, а также о подготовке им взрыва во время проведения праздничного парада по случаю Дня Независимости Украины.

Благодаря слаженной работе правоохранителей мужчину, который совершил звонок, удалось оперативно установить и задержать. Оружия или взрывных устройств у задержанного не обнаружили.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.