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Канцлерский суд штата Делавэр отклонил ходатайство бывших собственников ПриватБанка о прекращении рассмотрения дела по иску банка в США.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе банка.

«23 августа 2021 года Канцлерский суд (судья Слайтс (Judge Slights)) отклонил ходатайство ответчиков о прекращении рассмотрения дела по иску Банка, в котором ответчики заявляли, что дело якобы должно рассматриваться судами Украины (forum non conveniens)», - говорится в пресс-релизе.

Согласно решению, Канцлерский суд штата Делавэр (США) продолжит рассмотрение дела по гражданскому иску АО КБ «ПриватБанк» против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других юридических и физических лиц относительно, среди прочего, взыскания убытков, причиненных ответчиками банку до его национализации в декабре 2016 года.

Также суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и вынес приказ о сохранении активов (status quo order), которым наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с различными активами ответчиков в США.

В суде назвали этот приказ «гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более 600 млн долларов США, возмещение которых он требует в рамках этого производства».

В то же время, отметили в банке, суд удовлетворил ходатайство ответчиков и приостановил производство по отдельной части, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены по существу.

«ПриватБанк приветствует решение суда, которым ходатайство о прекращении рассмотрения дела на основании forum non conveniens было отклонено полностью и ожидает установления быстрого графика дальнейшего рассмотрения дела», - подытожили в финучреждении.
ForUm

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