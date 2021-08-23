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Итоги визита патриарха Варфоломея в Украину могут усугубить обстановку в церковной сфере страны.

Фото: www.pravda.com.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на ria.ru, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью.

Митрополит Антоний рассказал о последних случаях захвата храмов УПЦ сторонниками ПЦУ и отметил, что священникам нашей Церкви и верующим «часто приходится иметь дело с нарушениями их прав и свобод».

«К сожалению, наблюдаются и факты прямого насилия и агрессии в отношении паствы канонической Церкви. После ухода Порошенко с поста президента ситуация несколько улучшилась, но соответствующие проблемы никуда не исчезли. Все просто повисло в воздухе», – отметил владыка.

По его мнению, «любой внешний фактор, те же итоги визита патриарха Варфоломея в Украину, могут вновь усугубить обстановку в церковной сфере», а процесс рейдерских захватов храмов УПЦ «получит дополнительные импульсы».

Управделами УПЦ напомнил, что в Константинопольском патриархате «не скрывают своего интереса по отношению к возобновлению стратегического взаимодействия с украинской властью» и именно по это причине за все эти годы со стороны патриарха Варфоломея «не прозвучало ни одного заявления как о необходимости прекращения рейдерских атак сторонников ПЦУ на общины канонической Церкви в Украине, так и недопустимости использования силы, угроз и давления на верующих, желающих сохранить верность Богу и Его Церкви», – подчеркнул митрополит Антоний.
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