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Риторики распределения украинцев не может быть - нужно жить по Евангелию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на видео программы «Диалоги с Макаренко», об этом сказал митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров).

Архиерей рассказал о расколе украинцев на два лагеря. По его словам, это навязали искусственно.

«Надо услышать друг друга. Не так давно, пожалуй, 10 лет назад, в Украине появилось понятие «Востока» и «Запада». Раньше не было такого понятия - Украина была единой. Нам искусственно навязали это понятие. Я не чувствовал это понятие до тех пор, пока не попал на Галичину», - отметил митрополит.

По словам владыки, риторики распределения украинцев не может быть, не можем разделяться на Восток и Запад, на правильных и неправильных - нужно жить по Евангелию.

«Христос сказал, что Господь присутствует в каждом и для того, чтобы это присутствие понять, нужно услышать друг друга. Конечно, должно быть разнообразие: традиции и культура разные на Западе и Востоке Украины - это еще больше обогащает Украину», - сказал Львовский митрополит.

По мнению архиерея УПЦ, нужно достичь истины в разнообразии. «Сегодня, к сожалению, видим больше того, что нас разделяет, а то, что объединяет - не замечаем», - сказал владыка и добавил, что нужно проанализировать то, что находится внутри у нас, но не через политическую призму.
ForUm

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