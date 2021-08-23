Патриотизм, основой которого является любовь ко Христу и Родине, может стать национальной идеей.
Фото: Львовская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на видео программы «Диалоги с Макаренко», об этом сказал митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров) размышляя над связью христианства с Украиной.
По мнению митрополита, среда, где живут украинцы - это всегда среда настоящего патриотизма, не политического, а личного, с любовью к Родине и Христу.
«Почему по всему миру там, где живут украинцы, они являются средой любви? Потому что там отсутствует грязная политика», - объясняет он.
Владыка отмечает, что украинский народ - самый религиозный, а его государство без Бога не мыслима. А поэтому он убежден, что любовь вместе с религией может стать национальной идеей.
«Патриотизм должен быть национальной идеей, но патриотизм, где Христос», - подчеркнул он.
Далее архиерей рассуждает о сущности свободы. По его мнению, человек получает свободу от Творца и освобождается от дьявола. «Есть свобода через раскрепощение инстинктов: если человек идет через эту свободу, то он не будет жить благополучно», - объясняет Филарет.
«Человек должен пропускать все через Бога, свою веру в него, а близких окружать любовью - в таком случае Украина преодолеет все свои проблемы и достигнет успеха», - заключил митрополит Филарет.
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