Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее неучастие в инаугурационном саммите «Крымской платформы» по деоккупации полуострова, который состоится 23 августа в Киеве, не свидетельствует о попытках «угодить» России.

Как передает УНИАН, об этом Меркель сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, канцлер ответила на вопрос, почему она лично не будет участвовать в саммите «Крымской платформы» и не свидетельствует ли это о том, что она хочет угодить России?

«Нет, это не свидетельствует о том. Я только что четко сказала, что аннексию Крыма мы считаем нарушением международного права. И здесь ничего не изменилось», - заявила Меркель.

Она сказала, что сегодняшний ее визит в Киев за день до проведения саммита «Крымской платформы» касается того, чтобы «иметь возможность обсудить и вопрос Минских договоренностей» и «нормандского формата».

«И таким образом - это такой прощальный двусторонний визит. Наверное, я в качестве Федерального канцлера уже не приеду», - сказала Меркель.

Она напомнила, что изначально на «Крымскую платформу» планировался визит министра иностранных дел Хайко Мааса, но вместо него приедет министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

«То, что наш министр иностранных дел не приедет - не связано с нашими отношениями с Россией, но с тем, какая ситуация сейчас сложилась в Афганистане», - сказала Меркель.