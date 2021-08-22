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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский сегодня провели переговоры. Они обсудили "Северный поток-2".

Об этом заявил Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии.

"Важным вопросом была энергетическая безопасность - "Северный поток-2". Мы инициировали проведение констультации с Европарламентом и правительством Германии в ближайшее время", - заявил он.

Зеленский также заявил, что это политический проект, который несет угрозу для всей Европы.
ForUm

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