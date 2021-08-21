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Россия ввела санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Он подчеркнул, что считает их "высшим знаком отличия" своей работы.

Об этом сообщает Данилов в Facebook.

По его словам, такой "подарок" Москва решила сделать ко Дню независимости Украины.

"Кремль ввел санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это наивысшим отличием и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства", - отметил Данилов.

В то же время он подчеркнул, что продолжит свою работу в направлении уничтожения "любого присутствия "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни".

Напомним, Россия ввела санкции против Кулебы и Данилова.
ForUm

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