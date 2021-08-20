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На въезде в Киев тысячи верующих Украинской Православной Церкви требуют встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем, который в это время прибывает в Украину.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, по мнению участников акции, именно действия патриарха Варфоломея привели к массовой дискриминации верующих Украинской Православной Церкви, рейдерским нападениям на их храмы, антицерковным законопроектам, нарушающим Конституцию Украины и права православных граждан.

Около 2 тысяч верующих УПЦ стоят вдоль трассы с плакатами украинском, английском и греческом языках с посланиями к патриарху Варфоломею. 

Верующие призывают патриарха встретиться 21 августа возле Верховной Рады, чтобы услышать его ответ на последствия обострения религиозного противостояния в связи с признанием ПЦУ, происходящие фактически по его благословению.

Участники акции заявляют, что после признания ПЦУ храмы УПЦ страдают от массовых силовых захватов со стороны сторонников ПЦУ, радикальных националистических организаций, священники и миряне УПЦ подвергаются физическому и моральному насилию.

Ранее верующие епархий Украинской Православной Церкви провели всеукраинский флешмоб #СТОПВАРФОЛОМЕЙ.

Прихожане УПЦ фотографировались с плакатами, на которых выражена их позиция относительно приезда главы Фанара в Киев.

К флешмобу против приезда Константинопольского патриарха Варфоломея в Украину присоединились верующие Харьковской, Тернопольской, Ровенской, Винницкой, Одесской, Запорожской епархий.

Также известные украинцы - православные деятели науки, культуры и спорта - обратились к патриарху Варфоломею в открытом письме и призвали отложить его визит в Украину на День Независимости.
ForUm

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