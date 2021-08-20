Талибы активизировали поиски людей, которые якобы сотрудничали с силами НАТО или с предыдущим правительством Афганистана, сообщает ВВС.

В документе ООН, в частности, говорится о том, что боевики ходили «от двери к двери, чтобы найти подозреваемых и угрожали членам их семей».

Такие действия происходят на фоне того, что исламисты с момента захвата власти обещают, что «мести не будет».

Издание ссылается на конфиденциальный документ норвежского Центра глобального анализа, представленного ООН.

«Существует большое количество лиц, которые могут стать объектами нападения талибов, и угроза вполне реальна», – сказал Кристиан Неллеманн, возглавляющий группу, которая формировала документ.

Он предупредил, что любой, кто попал в черный список талибов, подвергается серьезной опасности, и предполагает, что в связи с этим могут происходить массовые казни.