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В Украине к 2035 году планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Что касается нашего военно-морского флота - сейчас у нас есть три этапа. К 2035 году - строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности - он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий - до 2035 года», - рассказал глава государства.

Президент отметил, что в Украине создается инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз.

«Первой будет строиться (военно-морская база. - Ред.) в Бердянске. Идея - в поддержке этого проекта со стороны Европейского Союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании. У меня будет встреча с президентом США, и это (развитие Военно-Морских сил Украины. - Ред.) является частью нашей встречи и частью Крымской платформы», - сообщил Зеленский.

Глава государства отметил, что вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий является частью деоккупации Крыма.

По его словам, Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

«Это не только вопрос Sea Breeze, это и отношение, и постоянная работа, сотрудничество нашего Министерства обороны со США и странами Евросоюза. Также у нас есть реальные договоренности в этом направлении с Турцией и Великобританией», - подчеркнул глава государства.
ForUm

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