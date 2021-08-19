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Канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в Украину с визитом в воскресенье, 22 августа и встретится с Зеленским и Шмыгалем.

Об этом говорится в сообщении правительства Германии, сообщает УНИАН.

Сперва Меркель возложит цветы к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве.

После президент Владимир Зеленский вручит немецкому канцлеру «Орден Свободы». Это высший орден заслуг в Украине, которым могут быть награждены иностранные граждане.

Также в ходе встречи Зеленский и Меркель обсудят вопросы двухсторонней, в том числе экономической политики, ход реформ в Украине и выполнение Минских соглашений.

По итогам встречи лидеров Германии и Украины планируется совместная пресс-конференция.

Также Меркель проведет встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

22 августа Ангела Меркель посетит Киев с официальным визитом и встретится с Владимиром Зеленским. 
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