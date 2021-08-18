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За январь-июнь этого года население Украины сократилось еще на 205,2 тыс. человек – по состоянию на 1 июля в государстве проживало 41,383 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает УНИАН.

Количество умерших за указанный период достигло 349 тыс. человек, хотя в январе-июне 2020 года этот показатель был ниже – 287 тыс. людей.

При этом родилось 132,6 тыс. детей, что на 6,5 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Госстате отметили, что количество умерших существенно преобладает над количеством живорожденных: на 100 умерших – 38 живорожденных.

Также в январе-июне в Украину прибыло 197,8 тыс. человек – на 30,5 тыс. больше, чем за 6 месяцев прошлого года.

Страну при этом покинули 186,5 тыс. человек – на 26,8 тыс. больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Данные по численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Севастополя. Данные по миграционному движению населения сформированы без учета Крыма, Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

 
ForUm

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