В Херсонской области сегодня утром смертельно ранили полицейского, прибывшего на вызов. Медработник, приехавший вместе с правоохранителем, также получил ранения.
Об этом сообщает полиция Херсонской области.
Утром жительница села Веселого заявила в полицию, что у ее сына произошло расстройство психической болезни. На место выехали подразделение быстрого реагирования и медики.
«Когда полицейский и медработник зашли во двор больной человек, взломав дверь, с ножом в руках выбежал наружу и вызвал ножевые ранения фельдшеру и 43-летнему старшему сержанту полиции. К сожалению, полицейский от полученного ранения по дороге в больницу скончался. Жизни медработника угрозы нет», - рассказали в полиции.
Напавшего задержали другие правоохранители. Правоохранители квалифицировали инцидент по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от девяти до пятнадцати лет за решеткой или вообще пожизненное заключение.
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