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В Львовской области 17 сотрудников Сосновской городской больницы - врачи, медсестры и санитарки - объявили голодовку из-за долгов по заработной плате. За три месяца им задолжали 3 млн грн.

Об этом сообщила председатель первичной больничной профсоюзной организации Свободного профсоюза медработников Украины Оксана Гладун, передает Укринформ

«Медики нашей больницы отстаивают свою заработанную зарплату, а тем самым и больницу в целом. Они голодают до выполнения требований! Медики также люди, которые хотят иметь средства для жизни. Если медики рассчитаются, найдут другую работу, а возможно, и в другом городе, то жителям негде будет получить медицинскую помощь. Медикам - зарплату, а одиннадцатитысячному населению нашего города - больницу », - отметила Гладун.

Среди основных требований медработников - выплатить задолженность по заработной плате по июль 2021 года включительно, оздоровительные за 2021 год, «ковидные» доплаты, сделать перерасчет неправильно начисленных зарплат 2020 года и выплатить их, а также компенсацию потери части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты. Всего, по подсчетам медработников, больница им задолжала около 3 млн. грн.

 

 
ForUm

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