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Астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявили, что риск столкновения астероида Бенну с нашей планетой увеличился, однако остается минимальным, сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

Шансы столкновения Бенну с Землей выросли с 1 на 2700 до 1 на 1750 в течение следующих 200 лет.

«Нам не стоит волноваться по этому поводу слишком много», - заявил Давид Фарноккиа из Центра

По его словам, вероятность того, что Бенну ударит по Земле в следующем веке, достаточно низкая.

Отмечается, что межпланетная станция NASA «OSIRIS-REx» начала исследовать Бенну еще в 2018 году. Сейчас она возвращается на Землю с образцами самого астероида. Ожидается, что эти образцы прибудут на нашу планету уже в 2023 году.

Космический аппарат собрал достаточное количество данных за два с половиной года мониторинга астероида, чтобы помочь ученым предсказать орбитальный путь Бенну.

По данным ученых, в 2135 году Бенну приблизится к Земле, но они считают, что это не будет представлять опасности для нашей планеты.

 
ForUm

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