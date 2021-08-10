Великий Крестный ход Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси стал воплощением единства и торжества веры для миллионов украинцев.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом епископ Виктор (Коцаба) сказал в интервью изданию news-politics.com.

«В этом году, по нашим подсчетам, около 350 тыс человек стали участниками Великого Крестного хода в Киеве. Это самое большое количество людей за всё время проведения Крестных ходов в Украине вообще и в Киеве в частности. При этом отмечу, что Крестный ход проходил во вторник 27 июля, а значит, многие православные верующие нашей Церкви не смогли принять в нём участие по причине рабочего дня. Подавляющее большинство верующих добирались в столицу Украины для участия в Крестном ходе самостоятельно: люди ехали поездами, электричками, частными автомобилями или автобусами. Поэтому те, кто всё-таки смог приехать в Киев, имели твердое желание пройти по улицам столицы Украины с молитвой о мире в стране, о единстве и мирной жизни для Церкви», - отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что Крестный ход показал верность украинцев своей Церкви.

«Православный народ Украины, не вдаваясь в богословские тонкости, сердцем и душой чувствует благодатное присутствие Святого Духа именно в Украинской Православной Церкви…Доказательства? Владимирская горка Киева и заполненные крестоходцами улицы и тротуары города 27 июля. Всё это свидетельство безусловного доверия верующего народа нашей страны Украинской Православной Церкви. Вне сомнения, УПЦ – самая большая религиозная конфессия в Украине. И не надо абсолютно никаких соцопросов, чтобы понять это. Очевидно, что убеждать общественность после празднования дня памяти князя Владимира и Крещения Руси в том, что большинство верующих Украины поддерживает какую-то другую конфессию, а не УПЦ, может либо слепой, либо откровенный лжец. Ни одна другая религиозная организация страны не способна собрать на улицах столицы столько народа, сколько вышло в поддержку УПЦ, особенно если учесть те условия, в которых мы существуем», - подчеркнул архиерей.

Епископ Виктор поделился эмоциями, которые испытал во время Крестного хода.

«Неимоверная радость, духовный подъем, ощущение присутствия благодати Божией. Кроме того, осознание нашего единства. Да, мы едины во Христе во время Причастия. Но мы так же едины и во время совместной молитвы. Ведь Сам Господь сказал, что Он посреди двух или трех, собранных в Его имя, - а нас собралось несколько сот тысяч! Крестный ход в 2021 году стал настоящим свидетельством нашего единства и торжеством нашей веры», - подытожил владыка.