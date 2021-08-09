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В Луцке 8 августа тысячи верующих Украинской Православной Церкви прошли традиционным крестным ходом от кафедрального собора Всех святых Земли Волынской до Свято-Покровского храма.

Фото: Волынская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, молитвенное шествие возглавил викарий Волынской епархии епископ Камень-Каширский Афанасий.

Священнослужители и верующие прошли по центральным улицам города, перенеся святыни луцкого кафедрального собора Всех святых Земли Волынской – копию чудотворной иконы Божией Матери «Пантанасса», ковчег с частицами честных мощей святых угодников Божиих, икону Покрова Пресвятой Богородицы и икону Всех святых Земли Волынской – в Свято-Покровский храм.

В октябре в День всех святых земли Волынской верующие крестным ходом перенесут эти святыни обратно в кафедральный собор.

Как сообщалось, в Винницкой области 3 сентября верующие УПЦ пройдут 22 км крестным ходом в честь иконы Пресвятой Богородицы «Зиновинская».
ForUm

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