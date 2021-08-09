также в разделеРелигия
В Киеве 11 августа состоится VI-й православный фестиваль УПЦ «Божьи дети» 8
Митрополит УПЦ рассказал, в каких случаях Церковь не проявляет терпение 5
В УПЦ объяснили, как нужно выбирать имя ребенку 6
В Черкассах УПЦ издала книгу об известном подвижнике Данииле Млиевском 7
В Запорожской области появится новый храм УПЦ 6
Сегодня верующие УПЦ празднуют день великомученика и целителя Пантелеимона 13
Епископ УПЦ рассказал, как на Афоне относятся к признанию ПЦУ 17
В Запорожье неизвестные подожгли храм УПЦ 12
На Буковине сторонники ПЦУ пытались опечатать храм УПЦ 14
Митрополит УПЦ рассказал, о каком даре нужно просить Бога 8
На Черниговщине освящен Николаевский храм Пустынно-Рыхловского монастыря УПЦ 10
В день Пантелеимона Целителя во всех храмах УПЦ будут молится о врачах и больных 14
В УПЦ рассказали, как нужно одеваться в храм 6
На Полтавщине верующие УПЦ отметили день Мгарских преподобномучеников 10
В Киевские духовные школы поступили 224 абитуриента 12
Митрополит Онуфрий рассказал, что значит быть благочестивым 19
На Винничине верующие УПЦ пройдут крестным ходом с чудотворной иконой, на которой Богородица открыла сомкнутые глаза 57
На Одесчине три крестных хода пришли к месту явления Богородицы 13

На Тернопольщине в селе Людвище Шумского района освятили новый храм УПЦ в честь Рождества Божией Матери, построенный вместо отобранного сторонниками ПЦУ.

Фото: Тернопольская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ternopil.church.ua, чин освящения и Божественную литургию в нем совершил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

Митрополит привез чудотворную икону Божией Матери из Свято-Успенской Почаевской лавры, с которой духовенство и верующие совершили крестный ход.

«Сегодня радостный и праздничный воскресный день в нашем селе Людвище. Произошло большое событие милости Божией: состоялось освящение новопостроенного храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Я как настоятель храма и община хотим поблагодарить благотворителя – Андрея Бибу, за его помощь в строительстве храма», – подчеркнул настоятель отец Михаил.

Благодаря финансовой поддержке благотворителя и мецената Андрея Бибы, от заливки фундамента храма до первого богослужения в нем прошло 94 дня.

Как сообщалось, в Запорожской области в Энергодаре появится новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Луки Крымского.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги