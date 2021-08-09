На Тернопольщине в селе Людвище Шумского района освятили новый храм УПЦ в честь Рождества Божией Матери, построенный вместо отобранного сторонниками ПЦУ.

Фото: Тернопольская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ternopil.church.ua, чин освящения и Божественную литургию в нем совершил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

Митрополит привез чудотворную икону Божией Матери из Свято-Успенской Почаевской лавры, с которой духовенство и верующие совершили крестный ход.

«Сегодня радостный и праздничный воскресный день в нашем селе Людвище. Произошло большое событие милости Божией: состоялось освящение новопостроенного храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Я как настоятель храма и община хотим поблагодарить благотворителя – Андрея Бибу, за его помощь в строительстве храма», – подчеркнул настоятель отец Михаил.

Благодаря финансовой поддержке благотворителя и мецената Андрея Бибы, от заливки фундамента храма до первого богослужения в нем прошло 94 дня.

Как сообщалось, в Запорожской области в Энергодаре появится новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Луки Крымского.