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Сегодня верующие Украинской Православной Церкви празднуют день святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Как сообщает Центр информации УПЦ, имя великомученика Пантелеимона призывается при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и молитве о немощном.

Как при своей земной жизни святой целитель Пантелеймон посвятил себя заботе о страждущих, больных, нищих, так он не перестает помогать и теперь всем, кто обращается к нему с молитвой.

Пантелеимон родился в городе Никомидии в семье знатного язычника Евсторгия и был назван Пантолеоном.

Его мать Еввула была христианкой. Она хотела воспитать сына в христианской вере, но умерла, когда будущий великомученик был еще юным отроком.

Отец отдал Пантолеона в начальную языческую школу, окончив которую юноша начал учиться врачебному искусству у знаменитого в Никомидии врача Ефросина и стал известен императору Максимиану (284-305), который захотел видеть его при своем дворе.

После смерти отца святой Пантелеимон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он бесплатно лечил всех, кто обращался к нему, исцеляя их Именем Иисуса Христа.

Он посещал в темницах узников, особенно христиан, которыми были переполнены все тюрьмы, и лечил их от ран. Вскоре слух о милостивом враче распространился по всему городу. Оставив других врачей, жители стали обращаться только к святому Пантелеимону.

Из зависти врачи донесли императору, что святой Пантелеимон лечит христианских узников. Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и принести жертву идолам, но святой Пантелеимон исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил расслабленного именем Иисуса Христа. 

Ожесточенный Максимиан казнил исцеленного, который прославил Христа, а святого Пантелеимона предал на жестокие муки. Его повесили на дереве, жгли свечами, рвали железными когтями, колесовали, бросали в кипящее олово. Дикие звери, которым он был брошен на растерзание, лизали ему ноги. После всех мучений святому отрубили голову, и из раны вместо крови потекло молоко.

Святые мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему христианскому миру: честная глава его находится в Русском Афонском монастыре во имя великомученика Пантелеимона.
ForUm

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