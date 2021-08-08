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Самый главный дар Божий, о котором должен просить христианин - это дар веры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм-канал Львовской епархии, об этом сказал в своем слове митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров).

«Если бы человек воочию вдруг увидел настоящего Господа, то какие еще размышления и доказательства были б необходимы для утверждения Его существование? Иногда неверующие люди так говорят: «Почему Бог не докажет, что Он на самом деле существует?». Знаем, что Господь наш Иисус Христос уже явился в этот мир, стал Человеком и открыл себя вселенной. И вот, одни люди верят в Него, и видят в Нем Бога, и обращаются к Нему, и получают от Него помощь, а другие не хотят этого видеть», — сказал митрополит Филарет.

Владыка отметил, что для того чтобы повседневной жизни сохранять огонь веры, надо прилагать немалые усилия. 

«Над своим духовным состоянием необходимо работать непрерывно. В своей жизни, так или иначе, привыкли думать в первую очередь о себе, а потом уже о других. В определенной степени замкнуты в своем эгоизме. Казалось бы, это естественно. Потому что для человека нормально думать о своем здоровье, питание, жилье и одежду. Но Господь призывает к сверхъестественному, к христианской жизни. Он призывает, по слову апостола Павла «сносить немощи бессильных и не себе угождать. Ибо и Христос не Себе угождал (Рим. 15, 1-3)». Вот, какой труд должен присутствовать в жизни христианина. Угождать не самим себе, а друг другу, то есть служить ближним. А вот это уже очень непросто. Это можно легко произнести устами, но даже по-настоящему представить это себе уже трудно, а выполнять - тем более», — пояснил архиерей.

Он подчеркнул, что надо быть милосердным, уметь сочувствовать и стремиться помогать другим. «И делать это не раз в год по случаю какого-то церковного праздника, а повседневно - вот, это уже и есть настоящий подвиг. Именно на этот подвиг и благословляет Святая Православная Церковь», — отметил владыка.

Митрополит Филарет объясняет, где взять силы на этот подвиг. 

«Конечно, Тот, Кто дает огонь веры, Тот же и даст благодать, чтобы идти за Ним. Господь - податель всех благ. Но для того, чтобы получить эти силы, надо искренне просить, взывать. Но перед этим следует в молитве обращаться к Нему. Ведь и молитва - это труд. Но если будем молиться только сами по себе, то мало что получится. Для этого Церковь Христова дает возможность получить благодать в своих соборных богослужениях», — считает архиерей.

Митрополит призвал просить у Спасителя огня благодатной веры и сил на то, чтобы жить по Его благим заповедям.
ForUm

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