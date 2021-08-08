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На Черниговщине в Пустынно-Рыхловском монастыре Украинской Православной Церкви освятили воссозданный Свято-Николаевский храм.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, освящение храма и первую Божественную литургию в нем совершил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

После литургии владыка освятил крест, установленный в память благочестивых строителей и благотворителей Рыхловский обители.

Митрополит Климент поздравил настоятельницу Олимпиаду с днем ​​тезоименитства и наградил благодетеля обители Владимира Крестьянского орденом святителя Феодосия Черниговского.

Как сообщалось, на Львовщине в селе Верхняя Яблонька Турковского района освятили новый храм УПЦ в честь Почаевской иконы Божией Матери, а в селе Азовское Генического района Херсонской области в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
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