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В Тернополе полиция разоблачила группу мошенников, которые обманывали граждан под видом трудоустройства за рубежом. Всего от действий злоумышленников пострадали 192 украинца.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Преступный "бизнес" организовали супруги из Тернополя. В состав группы входило еще трое сообщников.

Организаторы создали несколько юридических компаний для предоставления посреднических услуг по трудоустройству за рубежом. В ходе досудебного расследования полицейские установили, что лицензии на такой вид деятельности фирмы не имели.

"Мошенники обманули 192 гражданина, которые намеревались трудоустроиться за границей. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет 1,5 млн гривен", - сообщили в полиции.

Правоохранители провели ряд обысков по местам жительства фигурантов и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.

Сейчас четырем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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