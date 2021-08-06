Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых» № 1685-ІХ, принятый Верховной Радой 15 июля 2021. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

«Необходимость принятия этого документа обусловлена ​​тем, что случаи неконтролируемой добычи полезных ископаемых местного значения наблюдаются практически на всей территории Украины. Однако для осуществления этой деятельности необходимо иметь специальное разрешение на пользование недрами. Самовольная добыча ресурсов, в частности песка, наносит значительный ущерб окружающей среде, ускоряет разрушение дорог вокруг и создает опасные песчаные карьеры. Восстановление нарушенных земель в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном хозяйстве, требует немалых усилий», - говорится в сообщении.

Однако предусмотренная ранее ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения была малоэффективной. Поэтому закон, который подписал президент, определяет такую ​​деятельность как уголовное преступление и усиливает ответственность за нее.

Отныне нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в значительном размере наказывается штрафом от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением или лишением свободы на срок до двух лет.

Если стоимость незаконно добытых ископаемых в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан или незаконно добываются полезные ископаемые общегосударственного значения, предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Если такие действия совершены организованной группой или общеопасным способом, что повлекло гибель людей либо иные тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Кроме того, в Кодексе Украины об административных правонарушениях за самовольное пользование недрами, заключение соглашений, в прямой или скрытой форме нарушающих право собственности на недра, отныне предусмотрено наложение штрафа в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов на граждан и от 200 до 500 необлагаемых минимумов - на должностных лиц.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.