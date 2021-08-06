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Служба безопасности Украины задержала в Киеве участницу международной террористической организации, которая находилась в розыске по линии Интерпола.

По данным СБУ, злоумышленница – гражданка одной из стран Центральной Азии, является активной участницей террористической организации «Исламское государство». На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии.

Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, иностранка, на основании представления заведомо ложных сведений, получила вид на жительство.

Сейчас к задержанной судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Операция по розыску и задержанию проводилась совместно со Святошинским управлением полиции в  Киеве.
ForUm

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