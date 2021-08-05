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По состоянию на 1 августа 2021 международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 951,1 млн долл. США (в эквиваленте). В июле они выросли на 2,1% благодаря прежде всего доразмещению правительством еврооблигаций и покупки Национальным банком валюты на межбанковском валютном рынке, сообщила пресс-служба регулятора.

В общем динамику резервов в течение июля определяли следующие факторы:

во-первых, операции по управлению государственным долгом.

Валютные поступления в пользу правительства составили 665,8 млн долл. США (в эквиваленте), в том числе 525,8 млн долл. США - от дополнительного выпуска еврооблигаций (ОВГЗ), а 140 млн долл. США (в эквиваленте) - от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 416,9 млн долл. США (в эквиваленте), из которых 368,9 млн долл. США (в эквиваленте) - на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте;

во-вторых, операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке.

Первые недели июля межбанковский валютный рынок в основном находился в сбалансированном состоянии. В то же время в отдельные дни (преимущественно во второй половине месяца) предложение на рынке преобладало над спросом, в частности через активизацию продажи валюты отдельными частными и государственными компаниями. Это позволило Нацбанку пополнить резервы на 188,0 млн долл. США. Операции по продаже валюты регулятор не проводил;

в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В прошлом месяце их стоимость выросла на 156,5 млн долл. США (в эквиваленте). Текущий объем международных резервов покрывает 4,1 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.
ForUm

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