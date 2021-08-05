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Сегодня верующие Украинской Православной Церкви празднуют день чудотворной Почаевской иконы Божией Матери.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, Почаевская икона - одна из наиболее почитаемых христианских святынь в Украине, а ее чудотворный образ известен в России, Болгарии, Сербии, Боснии и в других православных странах.

Почаевская икона Божией Матери известна с 1550 года. Еще в 1559 году митрополит Неофит из Греции подарил ее помещице Анне Гойской за то, что она предоставила ему убежище. В доме помещицы икона находилась 30 лет, а потом стала излучать свет. Согласно преданию, слепой от рождения брат Анны Гойской Филипп помолился перед иконой и прозрел. После этого чудотворную икону перенесли в Почаевский монастырь.

Анна умерла в 1644 году, а после ее смерти все земли достались ее племяннику. Он ненавидел Православие, потому ограбил монастырь и украл икону. После этого его и его жену поразила жестокая болезнь, и исцелились супруги только после того, как вернули чудотворный образ в монастырь.

В Почаевской лавре чудотворная икона пребывает около 400 лет и прославилась тем, что в 1675 году избавила обитель от турецкой осады.

По преданию, летом 1675 года во время Збаражской войны с турками полки, состоящие из татар, под предводительством хана Нурредина, через Вишневец подступили к Почаевской обители, обступив ее с трех сторон. Слабая монастырская ограда, как и несколько каменных зданий обители, не представляла никакой защиты для осаждаемых. Игумен Иосиф Добромирский убедил братию и мирян обратиться к небесным заступникам: Пресвятой Богородице и преподобному Иову Почаевскому.

Монахи и верующие усердно молились, припадая к чудотворному образу Божией Матери и к раке с мощами преподобного Иова. Утром игумен велел петь акафист Божией Матери. С первыми же словами молитвы над храмом внезапно явилась Сама Пречистая с небесными ангелами, держащими обнаженные мечи. Преподобный Иов находился близ Божией Матери, кланяясь Ей и молясь о защите обители.

Татары приняли небесное воинство за привидение, в смятении стали стрелять в Пресвятую Богородицу и преподобного Иова, но стрелы возвращались назад и ранили тех, кто их пускал. В паническом бегстве, не разбирая своих, они убивали друг друга. Защитники монастыря захватили многих в плен. Некоторые пленные впоследствии приняли христианскую веру и остались в обители навсегда.

Существует множество свидетельств и подтверждений силы исцеления от чудотворной Почаевской иконы. Богородицу просят об исцелении от смертельных заболеваний, слепоты телесной и душевной, физических недугов.
ForUm

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