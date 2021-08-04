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В Киевской области верующие Украинской Православной Церкви прошли двухдневным крестным ходом с чудотворной иконой Богородицы «Рудосельская».

Фото: Белоцерковская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на bilatserkva.church.ua, 3 августа митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин и архиепископ Фастовский Дамина совершили Божественную литургию на месте явления чудотворной иконы Богородицы. 

После богослужения начался традиционный крестный ход из Рудого Села в Ожеговку. Каждый год верующие за два дня проходят с молитвой более 30 километров по этому маршруту, останавливаясь для совершения богослужений и ночлега в селе Володарка.

4 августа в Покровском храме Ожеговки состоится праздничное вечернее богослужение, а на следующий день – Божественная литургия.

*** Название этой иконы происходит от места, где она прославилась – Рудое село Володарского района, Киевской области. 

Здесь находилось имение помещика Станислава Залесского. Владелец усадьбы страдал тяжёлым недугом и часто ездил на излечение от астмы в город Ченстохов в Польше. В этом городе пан Залесский купил на ярмарке икону Божией Матери и молился перед ней об исцелении. Вскоре он выздоровел и вернулся в своё имение в Рудом селе. Приобретённая им икона осталась в Польше.

Однажды, служанкой в погребе была обнаружена икона Божией Матери. Пан Станислав увидел икону и узнал в ней ту самую, которую оставил в Ченстохове. Он упал на колени перед образом и услышал голос: «Когда ты болел, то молился Мне, а когда выздоровел, то забыл Меня». В смятении помещик долго и усердно молился перед образом Небесной Владычицы, прося о прощении.

Пан Станислав Залесский был настолько потрясен произошедшими событиями, что, будучи католиком, решил построить в селе православную церковь, куда и был перенесён образ.

После революции, во времена гонений на Православную Церковь, люди прятали Рудосельскую икону в погребах своих домов и тайно молились перед чудотворным образом. Место её пребывания скрывалось особо тщательно. Так икону удалось спасти.

Неоднократно Рудосельскую икону похищали. Один раз похитителей задержали на таможне при попытке вывезти чудотворный образ в Польшу. Но каждый раз эта дивная икона возвращалась на место, которое Сама избрала для своего постоянного пребывания.

От образа Божией Матери, как 200 лет назад так и сейчас, совершаются чудеса и исцеления.
ForUm

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