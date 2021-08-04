Лето — самое время сбежать от городской суеты поближе к природе. Костер, небо, усеянное звездами, песни под гитару — что может быть лучше? Однако чтобы отдых прошел удачно, важно к нему правильно подготовиться. Например, продумать маршрут, обеспечить себе комфортный ночлег, снарядиться всем необходимым и обязательно заказать рюкзак в Интертопе. Учитывайте, что именно от подготовки зависит, сможете ли вы получить удовольствие от процесса, поэтому точно не нужно бросать все на самотек.
Рекомендации от туристов для тех, кто собирается в свой первый поход
Сборы начните с выбора рюкзака, размер и функциональность которого зависит от того, куда и на сколько дней вы собираетесь отправиться. Главные требования к этому аксессуару:
- вместительность — в среднем достаточно до 50-70 литров, но учитывайте и свои силовые способности, чтобы вы смогли его унести;
- удобство — наличие дополнительных кармашков является обязательным элементом;
- водонепроницаемость и прочность — чтобы вы смогли ставить рюкзак где угодно и не бояться непогоды.
Теперь в рюкзак же нужно что-то сложить. Список самых необходимых вещей будет отличаться в зависимости от типа вашего похода, но зачастую все сводится к следующему:
- палатка и спальный мешок;
- вода и еда;
- дождевик займет меньше места, чем зонтик;
- аптечка с самым необходимым;
- средство от насекомых;
- теплые вещи на случай резкого похолодания;
- средства личной гигиены;
- фонарик;
- съемные аккумуляторы для техники.
В качестве еды не берите скоропортящиеся продукты, лучше — бутерброды, крупы, сухофрукты и т. д. Все тяжелые вещи кладите вниз или посередине, а наверх — что-то хрупкое и то, что может 100% понадобиться. После сборов примеряйте рюкзак — если ничего не звенит, значит, все правильно сложили.
Сборы в поход — важная часть. Если что-то забудете, вернуться быстро или докупить в дороге не получится. Поэтому составляйте обязательно список необходимого и учитывайте все детали. Помните, что в фокусе легкость, безопасность и комфорт.
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