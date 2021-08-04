Лето — самое время сбежать от городской суеты поближе к природе. Костер, небо, усеянное звездами, песни под гитару — что может быть лучше? Однако чтобы отдых прошел удачно, важно к нему правильно подготовиться. Например, продумать маршрут, обеспечить себе комфортный ночлег, снарядиться всем необходимым и обязательно заказать рюкзак в Интертопе. Учитывайте, что именно от подготовки зависит, сможете ли вы получить удовольствие от процесса, поэтому точно не нужно бросать все на самотек.

Рекомендации от туристов для тех, кто собирается в свой первый поход

Сборы начните с выбора рюкзака, размер и функциональность которого зависит от того, куда и на сколько дней вы собираетесь отправиться. Главные требования к этому аксессуару:

вместительность — в среднем достаточно до 50-70 литров, но учитывайте и свои силовые способности, чтобы вы смогли его унести;

удобство — наличие дополнительных кармашков является обязательным элементом;

водонепроницаемость и прочность — чтобы вы смогли ставить рюкзак где угодно и не бояться непогоды.

Теперь в рюкзак же нужно что-то сложить. Список самых необходимых вещей будет отличаться в зависимости от типа вашего похода, но зачастую все сводится к следующему:

палатка и спальный мешок;

вода и еда;

дождевик займет меньше места, чем зонтик;

аптечка с самым необходимым;

средство от насекомых;

теплые вещи на случай резкого похолодания;

средства личной гигиены;

фонарик;

съемные аккумуляторы для техники.

В качестве еды не берите скоропортящиеся продукты, лучше — бутерброды, крупы, сухофрукты и т. д. Все тяжелые вещи кладите вниз или посередине, а наверх — что-то хрупкое и то, что может 100% понадобиться. После сборов примеряйте рюкзак — если ничего не звенит, значит, все правильно сложили.

Сборы в поход — важная часть. Если что-то забудете, вернуться быстро или докупить в дороге не получится. Поэтому составляйте обязательно список необходимого и учитывайте все детали. Помните, что в фокусе легкость, безопасность и комфорт.