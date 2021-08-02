Во время подготовительных операций к стирке на дисплее устройства может высветиться комбинация 4E (либо E1, 4C), что значит ошибку подачи воды в барабан. Как только данный вид неполадки фиксируется системой, все остальные процедуры на время блокируются, пока не будет исправлен дефект. В этом случае не обязательно прибегать к профессиональному ремонту стиральных машин, следует проверить машинные узлы самостоятельно.

Что относится к причинам появления данного сообщения?

Чаще всего извещение появляется вследствие неправильной работы трубопровода. Либо в системе отсутствует холодная вода, либо недостаточно напора в кране. Подобное случается, когда на объекте водоснабжения проводятся ремонтные работы. В ином случае следует грешить на засор в области клапана, который отвечает за подачу жидкости. Также часто загрязняется впускной фильтр. Его нужно вытащить и тщательно промыть под тёплой водой.

В редких случаях виновата электронная плата аппарата. Возможно, некоторые контакты перегорели либо отошли. Проверить это можно только после полноценной разборки устройства. Не стоит сразу хвататься за отвёртку. Для начала необходимо перегрузить блок управления, отключив машинку от сети минут на 15. После этого нужно вновь запустить тот же режим стирки, который и планировался. И если сообщение вновь появляется на экране, можно приступать к более глубокому анализу.

Осуществление ремонта стиральных машин при выявлении дефекта в системе набора воды

Базовый алгоритм решения проблемы таков:

Следует убедиться, что запорный клапан на трубе холодной воды повёрнут в нужное положение (для доступа к стиральной машине).

Чтобы проверить, достаточен ли напор воды, нужно открыть любой кран в квартире на полную. Если жидкость грязная либо течёт рывками вперемешку с воздухом, значит проблема в системе водопровода.

Впускной фильтр находится возле клапана подачи воды. Чтобы его почистить, нужно открутить шланг и аккуратно плоскогубцами вытащить сеточку.

Также необходимо осмотреть места соединений впускного клапана. Возможно, какой-то провод слегка отходит.

Если машинка сигнализирует 4E и моментально сливает воду после первого набора, стоит продиагностировать систему слива. Шланг, через который вода после стирки поступает в канализацию, не должен целиком лежать на полу.

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