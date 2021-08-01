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На Черкащине в селе Думанцы освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Николая Чудотворца.

Фото: Черкасская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, великое освящение храма и Божественную литургию в нем совершил архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий.

Перед началом освящения владыка рассказал прихожанам о значении освящения храма и поздравил прихожан с тем, что они являются непосредственными свидетелями и участниками радостного события духовного рождения храма Божьего.

В Днепре митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней совершил освящение храма в честь апостола Андрея Первозванного, расположенного в военном городке Авиаторское и Божественную литургию в нем.

Владыка поздравил всех со знаковым событием в жизни прихода и наградил благодетелей церковными грамотами.

На Виннитчине в селе Самгородок митрополит Винницкий и Барский Варсонофий совершил чин освящения нового престола и Божественную литургию в храме святого апостола Иоанна Богослова.

Храм освящен в 1992 году, недавно усилиями настоятеля и общины был приобретен новый престол и ризы для него.

На Житомирщине в селе Повч Коростенского района митрополит Овручский и Коростенский Виссарион освятил храм в честь Почаевской иконы Божией Матери.
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