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Митрополит Онуфрий не направлял приглашение Патриарху Грузинскому Илии с просьбой прислать делегацию на празднование 1033-летия Крещения Киевской Руси.

Фото: orthodoxtimes

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом замглавы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич написал в Телеграм, комментируя публикацию профанариотского ресурса о том, что Патриарх Грузии Илия ІІ отказался направить официальную делегацию Грузинской Церкви на торжества в Киев.

Ресурс Εκκλησιαστικά Νέα της Γεωργίας опубликовал «срочную новость» со ссылкой на достоверные источники: Блаженнейший Онуфрий направил в Патриархию Грузии приглашение для делегации ГПЦ посетить празднования в Киеве, но Патриарх Илия ответил отказом. Авторы трактовали это как сигнал изменения позиции ГПЦ и ее готовности признать ПЦУ.

«Хочу официально заявить, что Блаженнейший Митрополит Онуфрий не направлял в этом году приглашение Патриарху Грузинскому Илии с просьбой прислать делегацию на празднование 1033-летия Крещения Киевской Руси. Соответственно, не было и отказа. Поэтому то, что пишет это издание – это откровенная ложь», - отметил протоиерей Николай Данилевич.

Отец Николай подчеркнул, что УПЦ имеет очень хорошие отношения с Грузинской Церковью. Он напомнил, что 25 июня Патриарх Илия поздравил Митрополита Онуфрия с днем тезоименитства, а на празднованиях 27-28 июля в Киеве была группа паломников из Грузии.

«Зная внутреннюю ситуацию в Грузинской Церкви, не вижу предпосылок признания этой Церковью раскольников. Судя по всему, потенциал признаний ПЦУ уже исчерпан», – добавил замглавы ОВЦС УПЦ.

 

 
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