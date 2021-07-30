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В Черниговской области пожар уничтожил два дома и автомобиль, сообщает пресс-служба ГосЧС.

29 июля в 16:33 в Службу спасения «101» в Новгород-Северском районе поступило сообщение о пожаре недостроенного двухэтажного жилого дома по улице Аграрная, что в пгт Короп.

По вызову на место происшествия прибыло два отделения государственных пожарно-спасательных частей ГУ ГосчС Украины в Черниговской области из пгт Короп и г. Мена, а также местные пожарные команды сел Атюша, Рождественское и Оболоння.

Благодаря совместным действиям пожарных пожар в 17:07 локализован и в 17:40 окончательно ликвидирован. Огнем уничтожен дом и повреждена кровля хозяйственной постройки на площади 8 кв.м. В соседнем хозяйстве огнем уничтожена кровля жилого дома на площади 42 кв.м, автомобиль ВАЗ-2101 и 15 м забора, также уничтожены деревянные опоры АО «Укртелеком» и АО «Черниговоблэнерго».

По данным спасателей, причиной пожара послужили детские шалости с огнем. Обстоятельства пожара выясняют правоохранительные органы.
ForUm

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