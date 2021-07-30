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Украина продолжит диалог с Европейским Союзом относительно получения второго транша макрофинансовой помощи в сентябре 2021 года.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко договорился с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом во время телефонного разговора, который состоялся 29 июля, сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что Марченко и Домбровскис обсудили прогресс в выполнении текущих договоренностей, которые являются условием получения Украиной макрофинансовой помощи от ЕС.

«Президент Украины Владимир Зеленский имел конструктивный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. И мы надеемся на продолжение программы сотрудничества с Международным валютным фондом уже в ближайшее время», - сказал Марченко.

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что Украина делает значительный прогресс в реформировании разных сфер.

«Для нас важно быть в постоянном диалоге с вами. Мы готовы вернуться к вопросу получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в сентябре этого года», - сказал Домбровскис.

Стороны договорились продолжить конструктивный диалог о получении Украиной второго транша от ЕС в сентябре 2021 года. Также министр финансов пригласил вице-президента Еврокомиссии на личную встречу в Украине 23-24 августа.
ForUm

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