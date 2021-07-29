В Киеве работают над реализацией проекта по созданию Музея современного искусства. Город готов предложить локацию для размещения культурного объекта нового типа, который быть учитывать все запросы общества и иметь огромный потенциал. Об этом сообщила директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова во время хакатона «Предчувствие места. Где делать Музей современного искусства?».

«Ключевое слово здесь – современность. Новое поколение, как иногда говорят, уже родилось с гаджетами в руках. Они совсем иначе смотрят на мир и по-новому его изображают. Поэтому сейчас наша задача – создать такие музейные локации в городе, которые будут иметь специфическую инфраструктуру: с местами для различных медиа, как классических - картин, скульптур, так и инсталляций, хеппенингов, аэрографии, артинтервенций, гиперреальности, цифровых произведений, кинохроники и многое другое, что творит художественную палитру настоящее и искусство будущего», - рассказала Баринова.

Она отметила, что реализуя проект необходимо учитывать интересы всех групп населения: детей, молодежи, людей почтенного возраста. Кроме того, специалисты должны предусмотреть и перспективу семейных экскурсий, создать инклюзивное пространство, условия для маломобильных групп населения, подготовить профессиональных экскурсоводов, продумать разновидности аудиогидов. А среди прочего - предусмотреть в музее кафе, потому что учитывая мировой опыт, они могут стать отдельным брендовым местом. Однако главной задачей является привлечение молодых художников к созданию современных выставок на постоянной основе.

Как отметили в общественной организации «Музей современного искусства», которая занимается системной музеефикацией современного искусства в Украине и созданием соответствующей профессиональной институты, их представители совместно с медиа планируют посетить возможные локации для создания будущего Музея.

«Мы ищем место, которое способно стать домом для новой динамической культурной институции, примером сверхсовременного музея, «горячей» точкой на карте для жителей, гостей и партнеров города, а также драйвером развития всего общества и локальной среды. Среди перечня локаций - как те, что уже работают и являются открытыми для публики, так и те, которые могут быть реконструированы и приспособлены для нужд будущего музея», - отметили в ОО «Музей современного искусства».

По словам представителей общественной организации, этот культурный объект должен стать не только профильной институтом для художественного сообщества, но и местом для возникновения кластера касающихся систем: культуры, архитектуры, урбанистики, музейного дела, образования, индустрии развлечений, туристической отрасли, девелопмента, ритейла, ІТ, финансов и тому подобное.

Отметим, что ОО «Музей современного искусства» совместно с архитектурным офисом «Форма» и инкубатором мест Placer являются организаторами хакатонов.