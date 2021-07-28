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Верующие Украинской Православной Церкви из разных областей Украины приняли участие в праздничном богослужении в Киево-Печерской лавре в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, возглавил праздничное богослужение на соборной площади лавры Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Помолиться в Киево-Печерской лавре и приложиться к святыням, которые возглавляли Великий Крестный ход, прибыли десятки тысяч паломников со всех епархий УПЦ, верующие из других государств, а также представители Поместных Православных Церквей.

В праздновании приняли участие: делегация Антиохийской Православной Церкви во главе с епископом Селевкийским Ефремом, секретарем Священного Синода Антиохийского Патриархата; делегация Сербской Православной Церкви - епископы Ремесианский Стефан и Топличский Иерофей; представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии архиепископ Пражский Михаил; верующие из Грузии и Черногории.

«Сегодня великий день - День Крещения Руси. Чтим крестителя и просветителя - великого святого князя Владимира, который объединил всю Русь и просветил ее святым крещением»,  - сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший пожелал верующим, чтобы молитвами святого князя Владимира Господь помогал быть достойными его потомками, жить в вере, как и он жил, и творить добро, как и он творил, нести в свои семьи, в свое государство благополучие, терпение и взаимную любовь.

Как сообщалось, вчера в Киеве состоялся молебен на Владимирской горке и Всеукраинский крестный ход Украинской Православной Церкви, в котором приняли участие более 350 тысяч верующих.
ForUm

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